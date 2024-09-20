استطلاع: 52% من الإسرائيليين يعارضون إقالة جالانت

أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن 52% من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وتتصاعد منذ مدة خلافات بين نتنياهو وجالانت بشأن احتمال شن حرب واسعة على لبنان، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ويوم الاثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفيه رسميا الأنباء بشأن إقالة جالانت، مؤكدا أن المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بمكتب نتنياهو قوله إنه يستعد لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت خلال وقت قصير، وإن جدعون ساعر مرشح لخلافته.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ عدة أشهر لإقالة جالانت.

ونقلت شبكة "الجزيرة" عن بن غفير قوله: "منذ عدة أشهر وأنا أدعو نتنياهو إلى إقالة جالانت وقد حان الوقت لفعل ذلك على الفور"، مشددا على أنه "يجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال وغالانت ليس الرجل المناسب للقيادة".

ويوم الاثنين، هددت مصادر مقربة لنتنياهو بإقالة جالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية بلبنان.