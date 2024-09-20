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مدرب نانت يزف بشرى سارة بشأن مصطفى محمد

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 1:59 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 1:59 م

زف أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، بشرى سارة بشأن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

قال كومباريه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أنجيه، الأحد المقبل، بالدوري الفرنسي:" فلوران موليه ونيكولاس كوزا ومصطفى محمد معنا".

أضاف:" ناثان زيزي يتحسن أكثر فأكثر لكنه لم يصل بعد إلى نسبة 100%".

وغاب مصطفى محمد عن مباراة نانت أمام ريمس الأخيرة في الدوري والتي خسرها نانت بهدفين مقابل هدف، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي ومواجهة كاب فيردي.


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