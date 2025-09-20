السعودية تقدم نحو 368 مليون دولار دعما لليمن

• بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق بيان للخارجية السعودية

أعلنت السعودية، مساء السبت، تقديم أكثر من 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار) لليمن.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأن "المملكة تعلن عن تقديم دعمٍ اقتصاديٍّ تنمويٍّ جديد لليمن بمبلغ مليار و380 مليونا و250 ألف ريال، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

ولفتت الوزارة، إلى أن هذا الدعم يأتي بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد محمد بن سلمان، بشأن "تقديم دعم إضافي للشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن".

وأوضحت أن هذا الدعم يأتي أيضا "استجابةً لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وتأكيداً لدعم السعودية المستمر للمجلس وللحكومة اليمنية".

وشملت تلك المساهمة المالية "دعم موازنة الحكومة ودعم المشتقات النفطية إضافة إلى دعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان، في محافظة عدن (جنوب) وفقا لحوكمة تدعم جهود الحكومة اليمينة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، وفق البيان.

ويعاني اليمن، العام الجاري، أسوأ أزمة مالية وأعلى تراجع للعملة المحلية والمساعدات الدولية، ما أثر سلبا على حياة كثير من السكان، وسط تحذيرات أممية متكررة من اتساع رقعة الجوع.

وسبق أن أكدت الحكومة اليمنية أنها تعاني أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، بعد هجمات للحوثيين استهدفت موانئ نفطية، وتشترط الجماعة التوافق على تقاسم إيرادات النفط واستخدامها لصرف رواتب الموظفين في عموم البلاد.

ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ 2014.