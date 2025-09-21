رؤساء بلديات في فرنسا يعتزمون رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات رغم تحذيرات وزارة الداخلية

يعتزم عدد من رؤساء البلديات الفرنسية رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات، في تحد لتعليمات الحكومة، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يتضح بعد عدد المدن التي ستشارك في هذه المبادرة غدا الاثنين بعد دعوة زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، لرفع الأعلام، رغم تحذيرات وزارة الداخلية من مثل هذه الخطوات في بلد يضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا.

لكن هذه الدعوة اكتسبت زخما مع تزايد ظهور الأعلام الفلسطينية في فرنسا خلال الحرب المستمرة في غزة منذ نحو عامين. وتم رفع اللافتات الفلسطينية في مظاهرات جرت هذا الأسبوع خلال يوم من الاحتجاجات الواسعة في جميع أنحاء البلاد ضد عدد من سياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومته.

ومن المتوقع أن تتصدر الحرب في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع جدول أعمال قادة العالم خلال اجتماعهم السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ غدا الاثنين.

وقال ماثيو هانوتين، رئيس بلدية سان دوني، الضاحية الباريسية التي تضم الملعب الوطني لكرة القدم، إنه سيرفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية في خطوة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي غرب فرنسا، قالت رئيسة بلدية مدينة نانت، جوانا رولاند، المنتمية للحزب الاشتراكي، لوكالة فرانس إنفو، إنها تعتزم رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية.

وقالت رولاند: "بالنسبة للبلديات التي ترغب في الانضمام، من خلال لفتة رمزية، إلى اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، أعتقد أن ذلك منطقي. سأفعل ذلك دون تردد".

وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى ممثلي الدولة في المناطق، طلبت منهم معارضة رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات والمباني العامة الأخرى، مشيرة إلى مخاطر نقل صراع دولي قائم إلى الأراضي الوطنية".

وقالت وزارة الداخلية، إن "مبدأ الحياد في المرافق العامة يحظر مثل هذه المظاهر"، مضيفة أن أي قرارات يتخذها رؤساء البلديات برفع العلم الفلسطيني يجب أن تحال إلى المحاكم الإدارية.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أمس السبت، أن "واجهة مبنى البلدية ليست لوحة إعلانية".

واتهم إيان بروسات، المتحدث باسم الحزب الشيوعي الفرنسي، ريتايو بالتناقض مع الموقف الرسمي لفرنسا.