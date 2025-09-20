وقفة في فاس المغربية دعما لفلسطين ورفضا للإبادة الإسرائيلية بغزة

• بدعوة من "الائتلاف المغربي لدعم فلسطين" وشارك فيها عشرات المواطنين

شهدت مدينة فاس شمالي المغرب، السبت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والمتواصلة منذ نحو عامين.

جاءت الوقفة بدعوة من "الائتلاف المغربي لدعم فلسطين" (غير حكومي)، وشارك فيها عشرات المغاربة الذين رددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية.

وجرى تنظيم الوقفة تحت شعار: "دعم مستمر للمقاومة حتى إيقاف الإبادة وزوال الاحتلال".

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لسياسات التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل أقل من شهرين بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء، و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.