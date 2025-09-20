السعودية تنفذ حكم القتل في رجل أمن لارتكابه خيانة عظمى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حُكم القتل في أحد رجال الأمن لارتكابه أفعالا تنطوي على الخيانة العظمى وتبنيه منهجًا إرهابيًا بهدف الإخلال بأمن المجتمع في منطقة القصيم (وسط) المملكة .

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها "العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي أقدم على ارتكاب أفعالٍ تنطوي على الخيانة العظمى، وتبنيه منهجًا إرهابيًا، ودعم الأعمال الإرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

واضاف البيان ان " التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وقال البيان إن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حُكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن الوطن، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مرتكبي الجنايات العسكرية الكبرى.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2025 الى 253 شخصا ، بينهم اربعة نساء، بعد ان نفذت العام الماضي أكثر من 300 شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.