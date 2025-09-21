الأميرة اليابانية أكيكو ميكاسا تزور مواقع أثرية جنوبي تركيا

• زارت موقعي تنقيب في "قره هان تبه" و"هاربتسوفان" ضمن مشروع "تلال الحجارة" في ولاية شانلي أورفة

زارت الأميرة اليابانية أكيكو ميكاسا، موقعي تنقيب في قره هان تبه، وهاربتسوفان، ضمن مشروع "تلال الحجارة" في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا.

وجاءت الزيارة في إطار برنامج تواصلها في المدينة، حيث استهلت جولتها في موقع هاربتسوفان الأثري، الذي تُجرى فيه أعمال التنقيب.

وتلقت الأميرة أكيكو، شرحا من عالم الآثار الياباني كازويا شيموغاما، من جامعة تشيبا، حول سير الأعمال، كما تفقدت بنفسها بعض القطع العظمية المكتشفة حديثا.

وانتقلت بعد ذلك إلى موقع قره هان تبه، أحد أبرز المستوطنات في العصر الحجري الحديث، حيث استمعت إلى شرح من رئيس فريق التنقيب البروفيسور نجمي كارول، حول طبيعة الاكتشافات الجارية في المنطقة.

والتقطت الأميرة صوراً تذكارية مع أعضاء بعثة التنقيب، والعاملين في الموقع، كما التقطت بنفسها صوراً لبعض القطع الأثرية عبر هاتفها المحمول.

ورافق الأميرة في جولتها والي شانلي أورفا حسن شلدك، ونائب وزير الثقافة والسياحة غوكهان يازجي، والنائب عن حزب العدالة والتنمية في الولاية عبد الرحيم دوساق، إلى جانب عدد من المسؤولين.