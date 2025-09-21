قادة المعارضة الإسرائيلية يشكلون منتدى لصياغة أسس حكومة مقبلة

• وفق بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان

أعلن قادة أحزاب المعارضة في إسرائيل، مساء السبت، تشكيل منتدى ثابت يضم رؤساء الأحزاب، بهدف وضع الخطوط العريضة للحكومة المقبلة وصياغة دستور شامل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي بينهم في مواجهة الائتلاف الحاكم.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، ورئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير جولان.

وقال البيان إنه "تقرر أن يتحول منتدى رؤساء الأحزاب إلى منتدى دائم، وأن تُعقد الجلسة المقبلة مباشرة بعد يوم الغفران (يوم كيبور، باللغة العبرية)".

وأضاف أن المنتدى سيُنشئ هيئة مهنية تعمل على صياغة الخطوط الأساسية للحكومة المقبلة، بما في ذلك إعداد دستور، وتطبيق مبدأ الخدمة للجميع، والحفاظ على طابع إسرائيل كـ"دولة يهودية ديمقراطية صهيونية".