ألمانيا ترحب بتصريحات ترامب بشأن عدم السماح بضم الضفة

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، عن متحدث باسم الخارجية الألمانية الترحيب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية.

وقال ترامب في وقت سابق إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مضيفا: "كفى، حان الوقت لوقف هذا"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأمس الخميس، عقد ترامب مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأكد ترامب وجود جهد دولي لإنهاء القتال في غزة والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

قال ترامب: "نريد إنهاء الحرب في غزة. عقدتُ اجتماعًا رائعًا مع قادة المنطقة. أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. علينا إعادة الرهائن، ويبدو أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة".