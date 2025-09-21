شارك عشرات النشطاء التونسيين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس تنديدا باستمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وجاءت الوقفة استجابة لدعوة جمعية أنصار فلسطين بتونس (مستقلة)، تحت عنوان "وتستمر الإبادة الصهيونية.. فهل من نصير؟"

وطالب المشاركون في الوقفة، وبينهم أطفال، بإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وكسر الحصار وفتح المعابر وإدخال قافلة طبية ومساعدات غذائية.

كما رفعوا شعارات منها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، و"يا حماس سير سير ونحن وراك للتحرير"، و"فلسطين حرة حرة والصهيوني على برا"، و"فتح المعابر وكسر الحصار واجب".

المتحدث باسم جمعية "أنصار فلسطين" مراد اليعقوبي، قال للأناضول: "نواصل تحركاتنا أسبوعياً، ويجب أن نتحرك فهذا واجبنا، فيما تستمر الإبادة والجريمة الصهيونية بقطاع غزة".

وشدد اليعقوبي: "حتى لو كان تحرك الأمة ليس في المستوى اللازم إلا أن ما يشجعنا أكثر على التحرك والاحتجاج هو ما نراه في العالم، لأن هناك عدة دول غربية بدأت تتحرك دفاعا عن غزة والحق الفلسطيني".

وأكد أن "التونسيين سيواصلون هذه التحركات حتى تحقيق النصر".

وتعليقا على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها، أشار اليعقوبي، إلى أن "عدة مناطق في غزة، على غرار خان يونس، مازالت تقاوم بقوة وتثخن في قوات الاحتلال".

وأضاف أن "المقاومة مستمرة وصامدة رغم صعوبة الظرف، ولن تنتهي المقاومة على أرض غزة".

وشدد اليعقوبي، على أن "المؤلم أكثر في هذه الحرب تضرر المدنيين واضطرارهم للنزوح من مكان إلى آخر".

ووصف استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين بـ"العمل الجبان".

والثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شرع في "عملية برية واسعة" بأرجاء مدينة غزة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36، لكن لم يُلاحظ وفق شواهد ميدانية ومصادر محلية توغل بري فعلي سوى مساء الأربعاء الماضي في الأحياء الشمالية للمدينة.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء، و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442​​​​​​​ فلسطينيا بينهم 147 طفلا.