تقرير أنجولي يكشف السبب الحقيقي وراء غياب بانزا عن الزمالك

يواصل الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، الغيب عن الفريق بعد العودة من فترة التوقف الدولي، حيث لم يشارك في مباراتي المصري البورسعيدي والإسماعيلي على التوالي.

وبرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، غياب شيكو بانزا بعدم انضباط اللاعب ووصوله متأخرًا للتدريبات بعد التوقف الدولي.

ولكن وفقًا لموقع «فيجوال فوت» الأنجولي فإن اللاعب يطالب بحقوقه المالية، والتي تشمل رواتب متأخرة وتعويضات أخرى، ويجري حالياً التفاوض بين اللاعب وإدارة النادي لحل الأزمة، لكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي بعد.

ويرى الموقع أن الزمالك متأثر بغياب شيكو بانزا، حيث يعاني من صعوبة في إيجاد التوازن والانسجام المطلوبين في الهجوم.

وأشار الموقع إلى أن المدرب يانيك فيريرا تعرض لسؤال متكرر في المؤتمرات الصحفية بشأن غياب اللاعب، لكنه ظل هادئًا مؤكدًا أن الفريق مستعد لمواجهة التحديات بدونه.