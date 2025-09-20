مقتل شخص في غارة إسرائيلية على منطقة الخردلي في جنوب لبنان

قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "رابيد" على طريق الخردلي في جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم السبت .

وأسفرت الغارة عن اندلاع حريق، وتوجهت سيارات الدفاع المدني من مركز القليعة وسيارات الصليب الأحمر اللبناني الى المكان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان عن "سقوط شهيد".

وكانت مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلتين صوتيتين صباح اليوم السبت في مدينة الخيام في جنوب لبنان. كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية منشورات في بلدة ميس الجبل الجنوبية حذرت فيها السكان من تأجير منازلهم لعناصر حزب الله أو السماح لهم بالعمل في منطقتهم.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بالقرب من حفارة، كانت تعمل في منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام في جنوب لبنان، وتعرضت الحفارة لبعض الاضرار.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.





