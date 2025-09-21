وزير الزراعة والري بالقضارف: السودان لن يجوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الزراعة والري السوداني عصمت قرشى عبدالله، اليوم الأحد، أن السودان لن يجوع في ظل وجود مزارعى ولاية القضارف الذين أمنوا السودان من خلال توفير الأمن الغذائي .

ونقلت الوكالة السودانية للأنباء "سونا"، عن الوزير قرشي قوله، خلال تفقده اليوم عددا من المناطق الزراعية بمحلية القلابات الغربية برفقة والى القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، إن السودان يتعافى ويشهد البشريات بتوحد أهل السودان خلف القوات المسلحة.

وجدد الوزير العمل على زيادة إنتاج الفدان وإدخال سلاسل القيمة المضافة لمعالجة مشاكل التسويق والاهتمام بصغار المزارعين والجمعيات النسوية الزراعية، مشيدا بتطبيق التقانات الزراعية فى العمليات الزراعية والمراحل المتقدمة التى وصلت إليها المحاصيل الزراعية المختلفة، مؤكدا اهتمام الحكومة بتطوير الزراعة باعتبارها المخرج لنهضة السودان.

وأشاد والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن بالمستوى الجيد للإنبات في كل المحاصيل واتباع الحزم التقنية الموصى بها من أجل زيادة إنتاج الفدان وتقليل تكلفة الإنتاج، داعيا المزارعين لضرورة الانتظام فى الجمعيات الزراعية من أجل تقديم الدعم والتمويل اللازم .

وأشار إلى جملة من مشروعات الطرق الزراعية التي تم إنشاؤها موخرا لربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك .