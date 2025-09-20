أكاديمية الفنون تدعو الفنانين للمشاركة في معرض فنون العرائس الأول

أعلنت إدارة «مهرجان القاهرة لمسرح العرائس» في دورته الأولى المهداة إلى الفنان جمال الموجي، والمقامة تحت رعاية وزارة الثقافة، إقامة معرض فنون العرائس تحت عنوان: «العرائس كحلم».

وصرحت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون والمشرفة العامة على المهرجان، بأن هذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على جماليات فن العرائس، ودوره في تعزيز الوعي الفني، إلى جانب تقديم محتوى راقٍ يحترم عقل المشاهد ويثري وجدانه.

ودعت إدارة المهرجان، كل فناني ومصممي العرائس للمشاركة في هذا المعرض المقرر إقامته على هامش المهرجان في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، في قاعة د. مختار عبدالجواد للفنون التشكيلية، تحت قيادة الدكتور علاء حسب الله بالمبنى المركزي، والدور الأول في أكاديمية الفنون أمام مبنى الموسيقى العربية.

ومن جانبه، ذكر الدكتور حسام محسب عميد المعهد العالي لفنون الطفل ورئيس المهرجان، أن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان لن تقتصر على العروض فقط، بل ستتضمن ورشا تدريبية ومحاضرات متخصصة يقدمها خبراء محليون، ما يسهم في دعم وتطوير المهارات الفنية للطلاب والفنانين الشباب العاملين في هذا المجال.

وأضاف محسب، أنه سوف تعرض بعض منتجات الورش في معرض العرائس، وسوف يكون هناك معرض دائم للعرائس داخل الأكاديمية.

وأوضح الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان، أن آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة في المعرض هو يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، والتقديم سيكون من خلال رابط إلكتروني موجود على صفحة المهرجان على الفيسبوك، بشرط أن تكون هذه الأعمال متنوعة بين: صور، وفيديوهات، ووصف للعرائس، وستكون عملية الفرز من قبل لجنة متخصصة.

وأشار صدقي، إلى أن قوميسير المعرض ستكون الدكتورة هبة عبد الحفيظ، وهي محاضرة في الهندسة المعمارية الداخلية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ومعلمة فنون للأطفال ومنسقة معارض لأكثر من 25 عامًا من الخبرة الأكاديمية.