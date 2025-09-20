مسئول طبي بغزة: سوء التغذية له آثار كارثية مستقبلية على الأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أحمد الفرا، يوم السبت، من آثار مستقبلية كارثية على الأطفال نتيجة معاناتهم من سوء التغذية.

وقال الفرا في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت، إن المجمع استقبل مرضى حالتهم سيئة جدا نتيجة التجويع.

وأضاف أنَّ خطورة سوء التغذية أن له تداعيات مستقبلية كارثية على المواطنين خصوصًا الأطفال.

وتابع: «لسوء التغذية تأثير سلبي على قدرات الطفل الذهنية حتى لو شفي منه».

في شأن آخر، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن القصف استهدف خيمة نازحين وسط المدينة، وأن الشهداء والجرحى نقلوا إلى مستشفى الشفاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وواصلت قوات الاحتلال نسف المباني السكنية في مدينة غزة، حيث نسفت عدة مبان في منطقة النفق شمال شرق المدينة، فيما شهدت المناطق الشمالية الغربية للمدينة قصفا عنيفا وتفجير روبوتات مفخخة.