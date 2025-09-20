مؤيدون لفلسطين يسكبون طلاء أحمر على فندق لمستثمرين إسرائيليين بأثينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• كتبوا على نوافذه شعارات داعمة لفلسطين

احتج نشطاء مؤيدون لفلسطين في العاصمة اليونانية أثينا على أحد الفنادق المملوكة لمستثمرين إسرائيليين من خلال سكب طلاء أحمر عليه.

وذكر بيان صادر عن مجموعة تحمل اسم "المجلس المناهض للصهيونية" على مواقع إلكترونية، السبت، أنهم ألقوا الطلاء الأحمر على الفندق وكتبوا على نوافذه شعارات داعمة لفلسطين.

وأشار البيان، إلى أن المستثمرين الإسرائيليين يملكون عقارات عديدة في أثينا.

وأضاف: "لقد أوضحنا بشكل جلي أن القتلة الصهاينة وداعميهم غير مرحب بهم في أحيائنا، وأن الدمويين الذين يسمون بالمستثمرين سيتم استهدافهم".

وتابع: "في هذا السياق، تم استهداف فندق المستثمرين الإسرائيليين بتاريخ 13 سبتمبر الجاري".

وأوضح البيان، أن مالك الفندق يمتلك أيضًا فنادق في مدن يونانية أخرى.

وأكد أنه "ما دام رأس المال والسياحة وبيع الترفيه يُستخدم في الاستثمار لإبادة الشعب الفلسطيني، فسيجدوننا في مواجهتهم بأكثر عزيمة في النضال".

كما شدد البيان على أن غزة تحولت إلى "مكان مشتعل"، وانتقد علاقات التحالف بين الحكومة اليونانية وإسرائيل.

وأُرفق البيان بمقطع فيديو يُظهر لحظة إلقاء الطلاء الأحمر على الفندق وكتابة الشعارات المؤيدة لفلسطين على واجهته.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء، و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.