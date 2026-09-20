مستشفى العريش العام ينجح في إعادة بناء 6 سم من عظمة الساق لمريض

نجح فريق جراحة العظام بمستشفى العريش العام، لأول مرة بالمستشفى، في إجراء جراحة دقيقة لإعادة بناء نحو 6 سم من عظمة القصبة المفقودة لدى مريض يعاني من كسر قديم وتشوه واعوجاج بالساق، باستخدام جهاز إليزاروف وتقنية نقل العظام التدريجي.

وقالت محافظة شمال سيناء، في بيان اليوم الأحد، إن حالة المريض شهدت تحسنًا واستقرارًا عقب الجراحة، حيث بدأ الحركة والتحميل على الطرف المصاب من اليوم الثاني، مع استمرار المتابعة الطبية.

يذكر أن تقنية نقل العظام التدريجي تتيح تعويض الأجزاء المفقودة من العظام وتكوين عظام جديدة بصورة تدريجية، بما يسهم في استعادة وظيفة الطرف.

وشهدت الجراحة مشاركة فرق جراحة العظام والتخدير والتمريض، إلى جانب فرق الأشعة وبنك الدم والصيدلية والأقسام الداخلية ونظم المعلومات، بما أسهم في نجاح التدخل الجراحي.

فيما أكد الدكتور حسام أبو الخير مدير مستشفى العريش العام، أن إجراء هذه الجراحات التخصصية يمثل خطوة مهمة في تطوير خدمات جراحة العظام بالمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة لأهالي شمال سيناء وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات للعلاج خارج المحافظة.