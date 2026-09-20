محافظ المنوفية يودع أولياء أمور أوائل الإعدادية الفائزين بـ10 رحلات عمرة مجانية

ودع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، أولياء أمور أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفائزين بـ10 رحلات عمرة مجانية، خلال حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية وإجراء قرعة علنية بين أولياء أمور الطلاب المكرمين، في إطار دعم المشاركة المجتمعية للمتفوقين وتكريم أسرهم.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لما بذله أولياء الأمور من جهود في دعم أبنائهم وتشجيعهم على التفوق.

وثمن دور المشاركة المجتمعية في رعاية المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتميز، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية.

وأعرب أولياء الأمور، عن سعادتهم بهذه اللفتة، مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية على اهتمامه بأبنائهم وحرصه على تكريم المتفوقين، مؤكدين أن المبادرة تمثل حافزًا لأبنائهم لمواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكانت رحلات العمرة العشر قد أُهديت من صلاح خطاب، أحد رجال الأعمال، ضمن جهود المشاركة المجتمعية لدعم وتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وحضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، وأيمن خطاب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.

وفي ختام اللقاء، تمنى محافظ المنوفية، لأولياء الأمور رحلة عمرة مباركة، داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يديم على مصر الأمن والتقدم والازدهار.