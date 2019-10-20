أحمد السقا: محمود البنا حكاية رجولة محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة

أشاد الفنان أحمد السقا بموقف الشاب محمود البنا الذي قُتل على يد مجموعة من الشباب في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد محاولته الدفاع عن فتاة كانوا يتعقبونها، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «شهيد الشهامة»، المتهم فيها محمد أشرف راجح وآخرون بقتل الطالب محمود البنا.

وقال «السقا»، في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت: «محمود البنا حكاية رجولة محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة، دي أقل حاجه ممكن تتقدم ليه، ونشرح ليهم يعني إيه تكون دكر قدام الجبان، محمود البنا.. لن ننساك أبدا».

وتبدأ محكمة «جنايات أحداث تلا» فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية «شهيد الشهامة»، المتهم فيها محمد أشرف راجح وآخرون بقتل الطالب محمود البنا.

وأعلنت مديرية أمن المنوفية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لتأمين الجلسة، وقال مصدر أمنى إنه من المقرر نشر عدد من سيارات التحرك السريع وأفراد الأمن المركزى للتصدى لأية محاولات شغب أو عنف خلال سير إجراءات المحاكمة.

وقال محمد الحسينى، محامى المتهم محمد راجح، إنه قرر عدم الحضور مع المتهم دون الإفصاح عن أى أسباب، كما رفض عدد كبير من المحامين المشهورين فى محافظة المنوفية الحضور للدفاع عن المتهمين فى القضية.