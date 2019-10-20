«الأهلي المصري» يدرس ترتيب قرض بقيمة مليار جنيه لصالح مرسيليا العقارية

يدرس البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ ترتيب وتسويق قرض مشترك بحوالى مليار جنيه لصالح شركة مرسيليا للاستثمار العقارى.



وقالت مصادر بالبنك الحكومى لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن القرض الذى تسعى الشركة الحصول عليه يهدف إلى المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لاقامة مشروع عمرانى متكامل على مساحة 42676 مترا مربعا، بمدينة نصر امام النادى الأهلى، ويضم أبراجا سكنية وتجارية وادارية بتكلفة مليارى جنيه للعمليات الانشائية.



وتقوم شركة مرسيليا بتطوير المشروع بالشراكة مع شركة املاك مدينة نصر للاستثمار العقارى (شركة مصرية بالكامل وتابعة لأملاك للتمويل الإماراتية) وهى المالك لارض المشروع.

واحتفلت مجموعة مجموعة شركات مرسيليا فى سبتمبر الماضى بمرور 20 عاما على تواجدها بالسوق العقارية المصرية.



وقال شريف حليو ــ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا: إن الاحتفالية تتزامن مع نجاج مرسيليا فى مشروع «جولدن يارد» بالعاصمة الإدارية، الذى أطلقته باستثمارات تجاوزت الـ 5 مليارات جنيه، من خلال اتفاقية تطوير مشترك بين مجموعة شركات مرسيليا وشركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية ــ مساهمات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.



ويعتبر المشروع مجمعا سكنيا إداريا تجاريا متكاملا، على مساحة 42 فدانا مكونا من 1754 وحدة سكنية فاخرة ومول تجارى.



اضاف ان مجموعة مرسيليا بصدد العمل على تنفيذ الشراكة المصرية الإماراتية فى مشروع مدينة نصر التى تتعاون فيه شركة مرسيليا مع شركة أملاك الإماراتية التابعة لحكومة دبى، وذلك تحت رعاية إحدى شركات البنك الأهلى المصرى (مركز دبى المالى العالمي) (NBE–DIFC) باستثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه وقد تم الانتهاء من تغيير نشاط المشروع إلى سكنى تجارى وإدارى ومن المتوقع طرحه بمطلع 2020.



كما تخطط لعقد شراكة مع إحدى شركات التطوير العمرانى لإقامة مشروع سياحى على مساحة 300 فدان شراكة بمنطقة الضبعة على البحر مباشرة، ومن المتوقع طرح مشروع جديد بالاسكندرية فى منطقة ميامى على الكورنيش مباشرة فى منطقة سياحية مشهورة بنهاية العام.