قدر طارق عبدالمحسن ــ رئيس شركة سترايك ميديا العاملة فى مجال الدعاية والإعلان والتسويق الرقمى وتنظيم المؤتمرات أن سوق الدعاية فى مصر تخطى المليار ونصف دولار، مؤكدا أن السوق المصرية سوق ضخمة جدا، وفيه مشاركات كبيرة من العديد من الشركات العالمية.

وتابع عبدالمحسن ان حجم سوق الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى يشكل نسبة من 20%: 25% من حجم سوق الإعلانات العالمية فى عام 2019 بعدما كان يشكّل 16% عام 2016. والتى تقدر بـ 550 مليار دولار.



وحول التوسع الخارجى للشركة قال عبدالمحسن إنه قام بتأسيس مقر للشركة فى انجلترا لتيسير التعاملات مع بعض الشركات العالمية، وتابع: نخطط للقيام بأحد المهرجانات الكبرى فى الممكلة العربية السعودية بالتعاون مع شركة البلاد السعودية وشركة فينجر برنت المصرية.



وتأسست شركة سترايك ميديا كشركة مساهمة مصرية عام 2015 على يد مجموعة من خبراء التسويق فى مصر وفى خلال هذه المدة الزمنية القصيرة استطاعت الشركة أن تكون واحدا من اللاعبين الرئيسيين فى مجال الدعاية والاعلان وتنظيم الأحداث الكبرى وذلك من خلال اعتمادها على مجموعة من الكوادر الشابة الناجحة.



وقيما يتعلق بأهم العملاء لشركته خلال الفترة الماضية أكد عبدالمحسن ان من اهم محاور عمل شركته كهدف استراتيجى هو تنويع نوعية العملاء التى تعمل معهم الشركة، هذا بالإضافة لتنظيم الأحداث الحكومية الكبرى للعديد من الجهات، مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية وجهاز المشروعات فى مجلس الوزراء.



وحول وجهة نظره فى مدى تطبيق علم التسويق على كل السلع والمنتجات أم أن هناك قطاعات ذات طبيعة خاصة فى التسويق قال عبدالمحسن: إن علم التسويق قواعدة واحدة وتطبق على كل المجالات، وكل مجال يطوعها وفقا لظروفه الخاصة بها، حتى الدول يمكن ان تسوق لها إذا وضعت لها استراتيجية واضحة، مشيرا إلى ان من الايجابيات الحالية ان فى مصر وزيرة سياحة لأول مرة فى تاريخ مصر تعمل بهذه الطريقة وتقوم بعمل تحركات ايجابية جدا وتحالفات مع الكثير من الكيانات العالمية المؤثرة فى السوشيال ميديا والاعلام العالمى، ولو أتيح لها امكانيات اكبر أعتقد اننا جميعا سنشعر بتغير كبير فى اعداد السائحين خلال الفترة القادمة.