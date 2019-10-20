«قطاع الأعمال»: بنوك الأهلي ومصر والقاهرة تشارك بنسبة 20% في شركة التسويق الأفريقية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم إطلاق شركة كبيرة أفريقية للتسويق، يساهم فيها القطاع الخاص المصري بنسبة ٥٦٪، و٢٠‰ لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والنسبة الباقية لشركة تابعة للوزارة.

وأوضح على هامش مؤتمر اليوم الأحد، حول مؤشر الحوكمة الأفريقية الذي تعده مؤسسة مو إبراهيم، أنه من المقترح أن يصل رأس مال الشركة إلى ١٠ ملايين دولار، وأن يتم إشراك القطاع الخاص الأفريقي في مرحلة لاحقة بها من خلال زيادة رأس المال، مشيرًا إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع جسور لنقل الصادرات والواردات بين مصر و١٠ دول في شرق أفريقيا يوم الجمعة الماضي عبر خط العين السخنة-مومباسا، موضحًا أنه من المخطط إطلاق المرحلة الثانية في الربع الثاني من العام المقبل ٢٠٢٠.

ويهدف مشروع الجسور إلى تنشيط حركة التجارة بين البلدان الأفريقية، وبحسب توفيق أنه يأمل إلى زيادة الصادرات والواردات الأفريقية البينية بمقدار الضعف خلال عامين، كما يأمل أن تنتقل العملية التجارية فيما بعد إلى التصنيع والاستثمار المشترك استغلالًا للخامات الطبيعية في القارة السمراء.