محافظ مطروح: تيسيرات لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة في إجراءات التصالح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال مبادرة تقديم تيسيرات لإجراءات التصالح على مخالفات البناء للأسرة الفقيرة بقرى حياة كريمة، حيث تم بحث رسوم شهادة الصلاحية، مؤكدا تقديم تيسيرات لأهالي تلك القرى في إجراءات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار لهم.



من ناحية أخرى تواصل لجنة التنمية المحلية أعمالها الميدانية بالقرى ولقاء عدد من الأهالي بها وبدأت بلقاء أهالي قرية السلام بمدينة الحمام ثم زاوية العوامة وسيدى شبيب وفوكه بمركز الضبعة وأبو مزهود وشماس بمركز براني، كشوك عميرة وحلازين بمركز مطروح، وقريتي بهي الدين والمراقي بمركز سيوة، وهدفت اللقاءات إلى حث المواطنين على سرعة التقدم في إجراءات التصالح على المباني بالقرى وتوعيتهم.



وستقوم مؤسسة صناع الخير بمساعدة الأهالي غير القادرين والأسر الفقيرة فى سداد رسوم التصالح بقرى حياة كريمة وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء تنفيذ إجراءات التصالح في عدد من مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل والأكثر احتياجا.