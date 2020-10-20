«كاف» يحدد موقفه من حضور الصحفيين والمصورين في لقاء الأهلي والوداد

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التي تمت في مباراة الذهاب بين الوداد المغربي والأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامي، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامي لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» في هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.

وحدد «كاف» في خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامي كما يلي:

• عدم حضور أي إعلامي أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامي والمصور التابعين للنادي فقط لا غير.

• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.

• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.