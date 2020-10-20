 وكيل تعليم الغربية يتابع عددا من مدارس إدارة قطور في رابع أيام العام الدراسي - بوابة الشروق
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وكيل تعليم الغربية يتابع عددا من مدارس إدارة قطور في رابع أيام العام الدراسي

مديرية التربية والتعليم بالغربية
مديرية التربية والتعليم بالغربية
علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 3:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 3:20 م

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء عددا من مدارس إدارة قطور للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدارس.

بدأت الجولة بمدرستي الشهيد ربيع محمد البربري ومدرسة سجين الثانوية المشتركة، وتابع الفصول وحجرة الزائرة الصحية واطمأن على اتخاذ كافه الإجراءات الوقائية داخل المدرسة ووجه الشكر لمدير المدرسة كما قام بتحويل إشراف الفناء ومسئول الأمن للتحقيق بالمديرية.

وتوجه إلى مدرسة الشهيد عبدالله شنيشن الاعداديه بنات وأشاد بحسن نظافة المدرسة والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتخاذ كافه إجراءات الأمن والسلامة وانتظام الطالبات داخل الفصول بالطريقه الشطرنجية.

واختتم جولته بزيارة مدرسة عزبه الأعور للتعليم الأساسي بإدارة شرق طنطا.


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