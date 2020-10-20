وزير النقل: عمرنا ما وعدنا وخلفنا منذ تولي السيسي مقاليد الأمور

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة دائمًا ما تنفذ المشروعات التي تخطط لها منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور، معقبًا: «عمرنا ما وعدنا وخلفنا».

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc masr»، مساء الإثنين، أن جميع الشركات التي تعمل في مشروع القطار الكهربائي وطنية، رغم أنه تحت إشراف صيني.

ولفت إلى أن طاقة النقل الاستيعابية للمونوريل ضعف القطار الكهربائي، متابعًا: «إذا كان القطار الكهربائي 20 أو 25 ألف راكب ساعة اتجاه، فإن المونوريل يصل إلى 40 و45 ساعة اتجاه».

وأوضح أن طول مونوريل العاصمة يبلغ 45 كيلو مترًا، مشيرًا إلى أن شركة أوراسكو المصرية هي من تتولى العمل في هذا المشروع، تحت مظلة شركة عالمية.

وأشار إلى أن مونوريل أكتوبر يبدأ من غرب النيل وحتى المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، بطول حوالي 42 كيلو مترًا، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2022.

وتابع: «في أكتوبر 2021 سيكون الهيكل الخرساني للمونوريل انتهى من منطقة يوسف عباس وحتى الماسة، وهيكون جالنا قطارين، لكن لن ينقلا الناس، لأنه سيكون هناك وسيلة أخرى وهي القطار الكهربائي الخفيف، إضافة إلى شركة السوبر جيت».

وذكر وزير النقل والمواصلات، أن مونوريل العاصمة سيكون جاهزًا للعمل بطاقته القصوى في إبريل 2021، فضلًا عن وسائل المواصلات المتعددة الأخرى.