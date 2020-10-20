شكوك حول مشاركة ثنائي ليفربول أمام أياكس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غاب الثنائي جويل ماتيب وتياجو الكانتارا اليوم الثلاثاء عن تدريب فريقهما ليفربول الإنجليزي وسط شكوك متزايدة حول مشاركتهما في المباراة أمام أياكس أمستردام الهولندي غدا الأربعاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخضع ماتيب للكشف الطبي بعد تعرضه لإصابة في ساقه اليسرى خلال مباراة ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون ليغيب بعدها عن الحصة التدريبية للفريق، بحسب شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء.

كما يعاني تياجو من الإصابة بعد تعرضه لتدخل قوي من ريتشارليسون خلال المباراة ذاتها ليغيب هو الأخر عن مران اليوم.

وفي ظل إصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي للركبة فإن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قد يصبح مضطرا لإشراك فابينيو في مركز قلب الدفاع أمام أياكس.