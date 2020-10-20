الحكومة السورية: تسجيل 3 حالات وفاة و57 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، بينها 23 في محافظة حمص و12 في العاصمة دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى 5134.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس بلغ 251 وفاة، بعد تسجيل 3 حالات اليوم.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل شفاء 37 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1565.

أما في مناطق سيطرة المعارضة السورية في شمال غرب البلاد، فقد تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 216 حالة إصابة.