محافظ البحيرة يبحث إمكانية تحويل مدرسة الحي المتميز بالنوبارية إلى دولية

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وأوضح آمنة، أن الزيارة تأتي لبحث إمكانية تشغيل مدرسة الحي المتميز بالنوبارية كمدرسة دولية والتي تضم 27 فصلًا دراسيًا، بالإضافة للمعامل اللازمة ضمن جهود الوزارة والعملية التعليمية التي تهدف إلى تقديم المادة العلمية، وبناء الشخصية لإنتاج جيل مبدع وبناء المهارات الشخصية.

كما أكد محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة في كل المجالات، حيث شهد قطاع التعليم بالبحيرة خلال الفترة من 2014، وحتى الآن بناء وتشيد وإحلال وتجديد 476 مدرسة بتكلفة إجمالية 2.47 مليار جنيه، تم استلام ودخول العمل بالفعل 372 مدرسة بتكلفة 1.72 مليار جنية ويجري العمل بـ 104 مدارس أخرى بتكلفة 500 مليون جنيه.

وأهدى المحافظ، درع المحافظة للدكتور نائب وزير التعليم، مؤكدًا التعاون المستمر بين المحافظة والوزارة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية.

حضر الزيارة دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التعليم بالبحيرة، والمهندسة هالة عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة، وعبد الرؤوف علام نائب رئيس مجلس إدارة أصحاب المدارس الدولية.