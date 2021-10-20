العفو الدولية تهنئ المعارض الروسي نافالني على الفوز بجائزة سخاروف لحرية الفكر

هنأت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني على حصوله على جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يقدمها البرلمان الأوروبي العام الجاري.

وكتبت منظمة العفو الدولية على موقع تويتر "نهنئ أليكسي نافالني على جائزة ساخاروف! وتذهب إليه الجائزة نيابة عن المجتمع المدني الروسي، الذي يواصل الدفاع بشجاعة عن حقوق الانسان في البلاد على الرغم من الأعمال الانتقامية الشديدة".

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الجائزة التي حصل عليها نافالني "اعتراف بالدور المهم الذي لعبه لسنوات عديدة في دعم القيم الديمقراطية".

قال رئيس الوزراء النرويجي السابق في مؤتمر صحفي في بروكسل إن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها نافالني تنسجم مع نمط أصبحت روسيا بموجبه "أكثر قمعا في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج".

وحصل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني على جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يقدمها البرلمان الأوروبي العام الجاري.

وكتب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عبر موقع تويتر: "لقد حارب (نافالني)بلا كلل ضد فساد نظام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. وكلفه ذلك حريته وكاد يكلفه حياته".

وأضاف: "وتأتي جائزة اليوم تقديرا لجسارته الهائلة ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري عنه".

وضمت القائمة القصيرة للجائزة أيضا مجموعة من النساء الأفغانيات المشاركات في أنشطة اجتماعية ورئيسة بوليفيا المؤقتة السابقة جنين أنييس.

وسوف يتم تقديم الجائزة في حفل يقام يوم 15 كانون أول/ديسمبر في ستراسبورج. وفي العام الماضي، فازت بالجائزة زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا ونشطاء آخرين مؤيدين للديمقراطية في بيلاروس.

وتأسست الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) - التي تحمل اسم الفيزيائي الروسي من الحقبة السوفيتية المعارض أندريه سخاروف - في عام 1988.