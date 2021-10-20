رئيس جنوب السودان يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية مع مصر

استقبل الرئيس سالفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، السفير المصري بجوبا د. محمد قدح، بمناسبة انتهاء فترة عمله في جنوب السودان.

وقدّم السفير قدح عرضاً لمُجمل العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، مبرزاً الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا في شهر نوفمبر ٢٠٢٠، والزيارة الأخيرة للرئيس سالفا كير إلى القاهرة خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى انعقاد الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة في يوليو الماضي.

كما قدّم السفير المصري الشكر للقيادة والشعب الجنوب سوداني الشقيق على الدعم والمؤازرة طول مدة عمله في جوبا.

من جانبه، أعرب الرئيس سالفا كير عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وجنوب السودان، وعن تقديره لجهود السفارة المصرية في جوبا لتعزيز هذه العلاقات، مؤكداً دعمه لكل ما يُحقق صالح شعبي البلدين الشقيقين.

كما أشاد بما تحقق حتى الآن على صعيد التعاون الثنائي، معتبراً أن ما تحقق يُمثل قاعدة صلبة للبناء عليها والارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب خلال المرحلة القادمة.