أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون القضائي في مكافحة الارهاب

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانية، وتحت رعاية وحضور رئيس لبنان جوزيف عون.

وخلال كلمته، أكد أبو الغيط على أهمية التعاون القائم بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي في إطار الحوار الإستراتيجي بين المنظمتين، لاسيما في مجال التعاون القضائي ومكافحة الإرهاب من خلال مشروع العدالة الجنائية، والذي يشكّل نموذجاً متميزاً للنهج المتكامل في مواجهة التحديات المشتركة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أشاد بالجهود العربية المبذولة في مجال إعادة المقاتلين السابقين وعائلاتهم إلى أوطانهم، وإنشاء آليات وطنية لمحاكمتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، مشيراً في هذا الصدد على أن الجامعة العربية أكدت دوماً على ضرورة خوض معركة مكافحة الإرهاب في أي دولة كانت في إطار من التوافق التام مع القانون الدولي وإحترام حقوق الإنسان بما يساعد على وقف إعادة إنتاج الدوائر المغلقة للتطرف والإرهاب.

وأضاف جمال رشدي أن أبو الغيط نوه أيضاً بالجهود والمبادرات الهادفة لتطوير منظومات عربية للتعاون الأمني والقانوني والقضائي في سبيل تعزيز التنسيق المؤسسي العربي، وذلك من خلال العمل على إيجاد آليات متجددة تواكب طبيعة التحديات الجديدة، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.