الخارجية التونسية: الرئيس سيعلن عن باقي الخطوات لطمأنة شركاء تونس

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم الأربعاء إن رئيس البلاد قيس سعيد سيعلن عن باقي الخطوات لطمأنة شركاء تونس، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية لوضع خارطة طريق واضحة في أعقاب تعليق العمل بالدستور وتجميد البرلمان.



وجاء تصريح الجرندي أثناء لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت التي تقوم بزيارة إلى تونس.



وقال الجرندي في بيان صحفي لوزارة الخارجية إن تكوين الحكومة الجديدة تعد أولى الخطوات الهامة على درب استجابة الرئيس الجمهورية لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي.