ألمانيا تسجل 17015 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 17015 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 11903 إصابات.



وسجل المعهد 92 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله يوم الأربعاء الماضي.



وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.



وبلغ معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام اليوم الأربعاء 80.4 إصابة، مقابل 75.1 إصابة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.



وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و401 ألف و631 حالة.



يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.



وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 94 ألفا و808 حالات، وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و174 ألفا و400 شخص.