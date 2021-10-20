مستشفى قنا العام يجري جراحة نادرة لشاب تعرض لحادث خطير

نجح مستشفى قنا العام في إجراء عملية وجراحة ناجحة لمريض عانى من حالة خطرة، بعد تعرضه لحادث مأساوي بقوص جنوب قنا، تحت إشراف الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، بناء على تعليمات الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.

وتكون الفريق الطبي من الدكتور عادل علي استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور الطيب عبد الرازق أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين، والدكتور محمد رأفت استشاري العظام، والدكتور إسلام فتوح أخصائي العظام، والدكتور حمادة الشيخ أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين.

وقالت إدارة مستشفى قنا العام إن هذه من الحالة تعد من الحالات الخطرة وذلك لقربها من المخ، ومن النادر إجراء هذه العملية بالصعيد، كما أن الحالة لشاب في عمر العشرين.

وأوضحت حجز المريض بالعناية المركزة "مخ والأعصاب" لمدة أسبوع لتفادي الخطر وبعد تفادي مرحلة الخطر، ودخوله قسم العظام وقسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وتم تنسيق بين القسمين لدخول العمليات وتم إجراء العملية في نفس الوقت، واستغرقت العملية ٤ ساعات متواصلة ورد الكسر في مكانه وعدم حدوث أي تشوهات بالوجه.

وأضافت أن المريض عانى أيضا من كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، وتم عمل تثبيت للكسر بواسطة جهاز المثبت الخارجي الحلقي (اليزاروف)، وهي من الجراحات المعقدة التي تحتاج إلى مهارة، تمت بأيادي أطباء قسم العظام تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرازق استشاري العظام ورئيس القسم، والدكتور محمد رأفت استشاري العظام، والدكتور إسلام فتوح أخصائي العظام.