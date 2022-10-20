 أول تعليق من تين هاج على تصرف رونالدو بمغادرة الملعب أمام توتنهام - بوابة الشروق
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أول تعليق من تين هاج على تصرف رونالدو بمغادرة الملعب أمام توتنهام

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 2:27 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 2:28 ص

واصل فريق مانشستر يونايتد عروضه المميزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في الفوز على نظيره توتنهام بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على أرض ملعب استاد «أولد ترافورد».

وأشعل رونالدو الأجواء في أرض الملعب بعدما غادر في الدقيقة 89 ليفسد اللاعب فرحة فريقه ويثير الجدل من جديد حول مستقبله مع الشياطين الحمر.

وسيطرت على رونالدو حالة من الغضب بعدما قام تين هاج بالتغييرات الأخيرة ودفع بالثنائي إيلانجا وإريكسن بدلًا من كاسيميرو وسانشو.

وعقب نهاية المباراة قال تين هاج في تصريح مقتضب لدى سؤاله عما قام به رونالدو: «الليلة أنا سعيد ولقد رأيته وهو يغادر الملعب، وغدا سيكون لنا قرار بشأن هذا الموقف ونبحث ما قام به».


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