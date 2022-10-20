تأهل الأمريكية بيجولا لدور الثمانية من بطولة جوادلاخارا للتنس

تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة الخامسة على العالم إلى دور الثمانية من بطولة جوادلاخارا المفتوحة للتنس بفوزها على الكازاخية الينا رايباكينا ، فجر الخميس في الدور الثاني.



وحسمت بيجولا الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة أمام رايباكينا بطلة ويمبلدون، وبنتيجة 2 /6 و6 /3 و7 /6.



واقتربت بيجولا بشكل كبير من ضمان المشاركة في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.



وانسحبت الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت من مباراتها أمام البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا بسبب الإصابة.



وصعدت الروسية فيرونيكا كودميرتوفا المصنفة الثامنة لدور الثمانية بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6 /4 و7 /5.



كما لحقت الأمريكية سلون ستيفينز بركب المتأهلات لدور الثمانية بفوزها على البطلة الأولمبية السويسرية بيلندا بنشيتش 6 /4 و6 /4.



وفازت الأمريكية ماديسون كيز على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 3 /6 و6 /4 و6 /3 كما فازت الإسبانية كريستينا بوكسا على البريطانية هاريت دارت 6 /4 و2 /6 و7 /6.