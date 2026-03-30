مجموعة السبع تبدي استعدادها للتحرك للحفاظ على استقرار سوق الطاقة

قالت دول مجموعة السبع إنها "جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية بتنسيق كامل مع شركائنا للمحافظة على استقرار وأمن سوق الطاقة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجموعة الدول السبع أعلنت موقفها في بيان مشترك لوزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية فيها عقب محادثات هاتفية بينهم اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان القول إن دول مجموعة السبع تدرك "أهمية التحرك الدولي المنسق لتخفيف آثار (أزمة الطاقة الراهنة) وحماية استقرار الاقتصاد الكلي".

وأكد وزراء الطاقة والمالية "التزامنا القوي لضمان استقرار وشفافية أسواق الطاقة ونشاطها بطريقة جيدة... نحن ندعم الجهود المناسبة للمحافظة على إمدادات ملائمة في أسواق النفط والغاز العالمية، ونشير إلى خيارات وكالة الطاقة الدولية لإدارة الطلب وفقا لظروف كل دولة من أجل للمساعدة في تحسين أحوال السوق والحد من التقلبات الحادة".

ودعت المجموعة في بيانها كل الدول إلى عدم فرض أي قيود غير مبررة على تصدير الطاقة والمنتجات المرتبطة بها.

وأكد الوزراء أهمية التدفق الآمن والمنتظم لحركة التجارة بما في ذلك أمن الملاحة البحرية وحماية الخطوط البحرية الحيوية والبنية التحتية باعتبارها أساسية للاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في العالم.

كما دعا وزراء ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة السبع صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعميق تقييمها للتأثيرات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات في أسواق الطاقة.