وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي في معظم السلع يزيد على 6 أشهر

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي في معظم السلع يتجاوز ستة أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع يصل مخزونها إلى أكثر من عام.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، أن تأمين السلع يمثل استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة، وليس إجراءً مفاجئًا.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي لا يُستخدم لمواجهة ممارسات بعض التجار، مؤكدًا أن الدولة وضعت أسعارًا مناسبة لتوريد القمح دعمت تحقيق نحو 4 ملايين طن، مع استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن في الموسم الجديد.

وشدد على أهمية الرقابة، مؤكدًا التعامل بحزم مع أي تلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة في ظل التحديات الحالية.

وأشار إلى أن بعض الصدمات الاقتصادية لا يمكن منعها، ما يستدعي تبني اقتصاد مرن قادر على التعامل مع تداعياتها.

ولفت إلى أن أسعار السلع في منافذ وزارة التموين حاليًا أقل مقارنة بالفترة الماضية، في ظل التوسع في إتاحة السلع عبر هذه المنافذ.