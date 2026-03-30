عمرو أديب: ما يحرك جامعة الدول العربية أعضاؤها وليس موقعها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما يحرك جامعة الدول العربية أعضاؤها وليس موقعها، وذلك ردًا على الجدل الذي أثير في الفترة الماضية بشأن دور الجامعة تزامنًا مع الحرب الدائرة في المنطقة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هناك وثيفة للدفاع العربي المشترك في الجامعة، متابعًا: «لدينا قوة غير طبيعية ولا أحد يستطيع أن يقول لنا شيئًا حال تشكيل هذه القوة.. بتشكيل هذه القوة لن يفكر أحد في الاقتراب منا».

وشدد على إعادة النظر في طبيعة التعاون العربي في أعقاب الحرب الراهنة، بما يقود إلى حتمية تعزيز التعاون المشترك، مؤكدا أن العرب يجب أن يكونوا قوة يخشاها الجميع.

وتابع: «مش هينفع إلى قوتك وسلاحك.. محدش هينفعك إلا أنت.. يجب أن يكون الدرس واضحًا»، مكررا الدعوة إلى تشكيل ناتو عربي، وأن ينخرط المثقفون العرب في مسار مشترك لتحديد كيفية تأسيس هذه القوة بما يزيد من قوة العرب.

وضرب مثالًا على ذلك بتصدي دفاعات حلف الناتو لصاروخ دخل المجال الجوي التركي، بما يؤكد حتمية ودور مثل هذه القوة المشتركة، في تعزيز الأمن لهذه الدول.