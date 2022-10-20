يواصل مجلس مدينة منوف في محافظة المنوفية، أعمال تعلية الجسر الرابط بين قرية جزى التابعة لمركز منوف وجزيرة أبو داود التابعة لمركز السادات لليوم الخامس على التوالي.

جاء ذلك عقب ارتفاع منسوب مياه النيل وغرق الجسر الرابط بين جزيرة أبو داود وبين قرية جزي حيث كان الطريق الوحيد للجزيرة للمرور إلى الجانب الآخر لقضاء مصالحهم.

يأتي ذلك بحضور وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف بالتعاون مع سيد حسن رئيس مركز ومدينة السادات، وبمرافقة سامية سبع نائب رئيس المركز والمدينة، وذلك من خلال نواتج الهدم التي تم تجميعها من قرى مركز منوف ومحافظة المنوفية لتعلية الجسر وذلك تحسبا لارتفاع منسوب نهر النيل وذلك بالتعاون مع وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية ودعم من الوحدة المحلية بجزى من خلال الاستاذ حمدي عشماوي رئيس الوحده.

يأتي ذلك تيسيراً على حركة الأهالي وتفادياً لمخاطر ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل.

وشدد رئيس مركز ومدينة منوف على ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي أزمات أو مخاطر والعمل على حلها حفاظاً على الصالح العام، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة.