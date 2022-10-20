فرقة أطفال مركز تنمية المواهب تقدم حفلا غنائيا بافتتاح الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية

قدمت فرقة أطفال مركز تنمية المواهب حفلا غنائيا ضمن افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام اليوم بدار الأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وقدم الأطفال عددا من الأغاني التراثية.

وشهدت منطقة الزمالك زحاما مروريا شديدا، بسبب إقبال الجمهور على حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

واطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان.

وتتواصل الفعاليات لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتعلن انطلاق الفعاليات، كما تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم: (اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار، الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان راغب علامة، الموسيقار مودي الإمام، الموسيقار يعقوب الخبيزي، الفنان أحمد الجميري، الشاعر شوقي حجاب، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار حسين فوزي، عازف الناي عاطف إمام، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر، الباحث الدكتور صالح رضا، الباحث الدكتور نبيل الدراس، الدكتورة رشا طموم، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي.

ثم يبدأ الحفل الفنى الذى يحتفى بمئوية الموسيقار على اسماعيل ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور احمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر، أحمد عفت، أميرة أحمد، غادة آدم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ، ويضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم أرمينيا كامل.

وفي نفس التوقيت، تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ومشاركة المطربين كل من أحمد محسن، أنغام مصطفى، محمد شوقي، أحمد الوزيري، وعد البحري.

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويضم فاصلين يحيي الثانى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، اما الفاصل الأول فيحييه كل من كنزي، مصطفى النجدي، رحاب عمر.

كما يحتضن مسرح أوبرا دمنهور "فرقة أوبرا الاسكندرية " بحفل بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم وفرقته، أما الأول يشدو خلاله كل من شروق شريف، محمد متولي، هبة إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الجبالي.