اتحاد منتجي الدواجن: ننتج مليار و400 مليون دجاجة سنويًا

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 60% من منتجي الدواجن في مصر هم صغار المربين، وتلك النسبة معرضة للتأثر بأزمة الأعلاف إذا لم يتم حل الأزمة جذريًا في القريب العاجل من توفير الأعلاف اللازمة لتربية الدواجن.

وأضاف الزيني، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 100% ولدينا فائض، حيث ننتج مليار و400 مليون دجاجة سنويًا، وتلك الكميات تفوق قدرات أي دولة في العالم على توريد تلك الكميات لمصر، وإن حدث سوف تكون هناك مبالغة كبيرة في الأسعار.

وشدد ثروت الزيني، على ضرورة الإفراج الفوري على شحنات الأعلاف الموجودة بالموانيء، موضحًا أن احتياجاتنا الشهرية من أعلاف الدواجن 350 ألف طن ذرة صفراء و250 ألف صويا، والحل الجزئي لا ينهي أزمة الأعلاف، لافتا إلى أن الخامات موجودة بالموانئ منذ أكثر من شهرين بسبب عدم توافر العملة الصعبة.