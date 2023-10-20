توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخه، بعدما حسم قمة الزمالك بالفوز بنتيجة 64-60، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على صالة مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسي البحرينية.

وسيطر نادي الزمالك على الفترات الثالثة الأولى بنتيجة: 14-13، 35-29، 50-45 قبل أن ينتفض الأهلي ويحسم الفترة الرابعة والمباراة بريمونتادا مثيرة بنتيجة 64-60.

ويتوج بذلك النادي الأهلي بالثلاثية المحلية في كرة السلة (الدوري وكأس مصر وكأس السوبر).

وبهذه النتيجة، يتوج الأهلي بلقبه الأول تاريخيًا من السوبر المصري، بعدما انتصر على غريمه التقليدي الزمالك.

وكان الاتحاد السكندري قد حمل لقب السوبر المصري للسلة في آخر نسختين (2021 و2022)، قبل أن يتوج الأهلي بالنسخة الحالية.