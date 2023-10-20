جمعية كتاب ونقاد السينما تنعى رؤوف توفيق

نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائي رؤوف توفيق الذي وافاه الأجل اليوم الجمعة.

رؤوف توفيق ناقد سينمائي ينمتي إلى الجيل الثاني من نقاد السينما المصرية الذي ساهموا في نهضة السينما المصرية منذ الستينات وحتى نهاية العقد الثاني من الألفية الحالية.



ترأس مجلة صباح الخير منذ منتصف التسعينات وحقق طفرة لافتة خلال رئاسته لتحريرها، وأصدر عدة مؤلفات منها سينما الحب والسينما عندما تقول لا.

كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي كل عضوا بمجلس إدارتها لسنوات تقترب من الربع قرن واصدرت عنه كتابا من تأليف الناقد السينمائي سمير شحاتة كما أقامت حفلا لتكريمه بالمجلس الاعب للثقافة حضره مع زوجته الكاتبة الكبيرة مني ثابت واسرته وتلاميذه.



كرمه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي كان قد ترأسه أربعة دورات، اثنتان منها في عامي 1997,1989 وورتين بعامي 2004,2005، وشهد المهرجان خلال رئاسته طفرة نوعية في فعالياته وضيوفه.