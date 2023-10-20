قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن حكومة الاحتلال تدرك عدم قدرة النظام الصحي المتهالك بقطاع غزة جراء الحصار المفروض منذ 16 عاما على الصمود في مواجهة الأعداد الغفيرة من الشهداء والمصابين.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى فقدان الطواقم الطبية أبسط المقومات الصحية من الأدوية والمستلزمات الصحية والوقود؛ مضيفا أن الوضع الحالي يشير إلى انهيار تام للمنظومة الصحية.

وأوضح أن الإمكانيات المتواضعة المتبقية لدى الطواقم الصحية بالمستشفيات؛ لا تكاد تسعفها ساعات قليلة حتى موعد وصول المساعدات في ظل ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين، مشيرا إلى إجراء الكوادر الطبية العمليات الجراحية للمصابين على الأرض وفي ممرات المستشفيات دون تخدير.

وتابع: «نحن في مصيبة كبير داخل مستشفيات غزة التي باتت لا تقوى على تقديم الخدمة الكاملة للمرضى والجرحى، المنظومة الصحية سقطت للغاية الآن، واليوم توقفت أكثر من 6 مستشفيات و14 مركزا صحيا وخروجهم عن الخدمة بشكل كامل،»، مشيرا إلى بلوغ نسبة الأسرة داخل المستشفيات 150 %.

ولفت إلى مسح 448 عائلة من السجل المدني الفلسطيني بعد إبادة 2500 شهيد من العائلات، متوقعا أن يتضاعف العدد؛ نتيجة عدم استطاعة وصول الدفاع المدني إلى الشهداء والأحياء تحت الأنقاض والركام، في ظل عدم توفر المعدات اللازمة لإنقاذ أو انتشال الضحايا.