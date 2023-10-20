رئيسة المفوضية الأوروبية: خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة حقيقي

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الخميس، إن خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة "حقيقي".

وأضافت فون دير لاين في كلمة بمعهد هدسون في واشنطن أن الحوار بين إسرائيل ودول الجوار يجب أن يستمر، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وتابعت: "نرى الشوارع العربية يملؤها الغضب في أنحاء المنطقة... ومن ثم فإن خطر الاتساع إقليميا حقيقي".

ومضت قائلة : "إيران، راعية حماس، لا تريد سوى تأجيج نيران الفوضى"، مضيفة: وروسيا، تراقب عن كثب. روسيا وحماس متشابهتان"، على حد تعبيرها.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.