ولي العهد السعودي والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان هاتفيا الوضع في غزة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي يوم الخميس اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحثا خلاله الوضع في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، حيث أكد ولي العهد أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر على استقرار المنطقة.

كما أكد على أهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة.