السيسي وماكرون يبحثان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة وجهود احتواء الموقف

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.



وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الفرنسي أشاد بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة: "الرئيسان أكدا الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة".