حزب الله يعلن استهداف عناصره لموقع العباد الإسرائيلي

أعلن حزب الله، في بيان مساء اليوم الخميس، عن استهداف عناصره لموقع العباد الإسرائيلي.

وقال بيان حزب الله "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الخميس 19-10-2023 تحصينات موقع العباد بالأسلحة المناسبة".

من جهتها أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قنابل مضيئة فوق بلدات الضهيرة والبستان، والزلوطية وعلما الشعب الحدودية جنوب لبنان.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على محاصرة تسعة مواطنين بينهم ستة صحفيين، في محيط بلدة حولا الحدودية، بإطلاق النار لمنعهم من المغادرة.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، مساء اليوم، أن "قوات الاحتلال تحاصر 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا، وتطلق النار في محيط المكان الذي يوجد فيه الصحفيون والمدنيون لمنع مغادرتهم."

وكان حزب الله قد أعلن في بيان له أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية" هاجموا اليوم الخميس، موقع ‏المنارة الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وأنه "تم إصابته إصابة مباشرة".

وأضاف البيان، أنهم هاجموا مواقع "جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا، وبرج مراقبة في حبد البستان الإسرائيلية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة وتم تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية"، وأن دولة الاحتلال ردت بقصف عدد من البلدات الحدودية جنوبي لبنان.

من جهتها، قصفت قوات الاحتلال أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم الخميس.

كما قصفت بشكل عنيف المنطقة الواقعة عند الحدود الجنوبية من الناقورة وصولاً حتى بلدة الضهيرة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوبي لبنان تشهد توتراً أمنياً بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الحالي، عملية عسكرية واسعة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى"، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف، متواصل، على قطاع غزة.

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من الشهر الجاري انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية.

ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق الحدودية والخروج منها.